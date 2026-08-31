رسميًا.. تقديم موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو

أعلن نادي ليفربول تعديل موعد مباراته المرتقبة أمام توتنهام، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كاراباو» موسم 2026/27.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 16 سبتمبر المقبل، قبل أن يتم تقديمها إلى الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتحظى المواجهة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل انضمام الدولي المصري عمر مرموش إلى صفوف توتنهام قادمًا من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مرموش قد شارك في مباراة توتنهام الأخيرة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، حيث خاض اللقاء كاملًا.