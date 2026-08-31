حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة منتخب السويس بتروجت

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وصول حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام منتخب السويس بتروجت.

كان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره منتخب السويس بتروجت في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل مواجهة منتخب السويس بتروجت الليلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة جديدة في بطولة الدوري الممتاز عندما يلتقي مع منتخب السويس بتروجت في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة بينما يتطلع منتخب السويس بتروجت إلى تقديم أداء قوي أمام الفارس الأبيض والخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالبطولة.

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك

ويشهد تشكيل الزمالك غياب عدد من اللاعبين عن مواجهة منتخب السويس بتروجت لأسباب مختلفة حيث تضم قائمة الغائبين محمد صبحي وخوان بيزيرا وأحمد حسام ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد الجفالي وعمرو ناصر.

وتأتي أسباب الغياب على النحو التالي:

- محمد صبحي – أسباب فنية.

- سيف جعفر – أسباب فنية.

- خوان بيزيرا – انقطاع عن الفريق.

- أحمد الجفالي – عدم الجاهزية.

- محمود جهاد – أسباب فنية.

- أحمد حسام – عدم الجاهزية.

- عمرو ناصر – الإصابة.