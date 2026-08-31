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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى : كنت مع رحيل جون إدوارد .. جماهير الزمالك ومعتمد جمال سبب التتويج بالدوري

جون أدوارد
جون أدوارد
سارة عبد الله

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أنه كان من المعارضين لاستمرار جون إدوارد في منصبه داخل القلعة البيضاء، مشددًا على أن رحيله كان قرارًا يؤيده من وجهة نظره.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات إذاعية، إنه كان مؤيدًا لرحيل جون إدوارد، مشيرًا إلى أن تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري لم يكن بسبب المدير الرياضي السابق، وإنما جاء نتيجة جهود جماهير الفريق والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال واللاعبين.

وأوضح يحيى أن جماهير الزمالك لعبت دورًا كبيرًا في دعم الفريق خلال مشواره نحو التتويج بالبطولة، إلى جانب الجهود التي بذلها معتمد جمال ولاعبو الفريق.

وأضاف أن سوء أداء النادي الأهلي خلال منافسات الموسم كان أحد العوامل التي ساهمت في منح الزمالك فرصة التتويج بلقب الدوري، مؤكدًا أن البطولة لا يمكن نسبها إلى جون إدوارد وحده.

وتأتي تصريحات طارق يحيى في ظل الجدل المستمر حول تقييم تجربة جون إدوارد مع الزمالك، خاصة بعد رحيله عن منصب المدير الرياضي، في الوقت الذي يستمر فيه معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للفريق.

طارق يحيى جون إدوارد الزمالك

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