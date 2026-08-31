البحوث الفلكية: استعدادات علمية وتنظيمية لرصد الكسوف الكلي للشمس بالأقصر

أكد الدكتور باسم نبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، استعداد المعهد المبكر للحدث الفلكي المرتقب في 2 أغسطس 2027، من خلال الإعداد العلمي والتنظيمي، بما يضمن الاستفادة من الكسوف في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالشمس والغلاف الجوي والطقس الفضائي.

وقال نبوي- في تصريحات، اليوم- إن مدينة الأقصر ستكون مركزا رئيسيا لرصد الكسوف الكلي للشمس، الذي ستستمر مرحلة الكسوف الكلي فيه لنحو 6 دقائق و23 ثانية، موضحًا أن هذه المدة تجعل الظاهرة من أطول حالات الكسوف الكلي التي يمكن رصدها حتى عام 2114.

وأضاف أن المعهد يستعد لتنظيم مؤتمر علمي دولي متخصص في الأقصر خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2027، عقب الكسوف مباشرة، بمشاركة باحثين ومتخصصين في علوم الشمس والفضاء والفلك.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات العلمية المرتبطة بالظاهرة، من بينها فيزياء الغلاف الشمسي، وتأثيرات الكسوف على طبقات الغلاف الأيوني، إلى جانب التراث الفلكي المصري القديم.

وأشار نبوي إلى أن الاستعداد للكسوف يتضمن جوانب علمية وتنظيمية تستهدف تعظيم الاستفادة البحثية من الظاهرة، خاصة أن فترة الكسوف الكلي تتيح للعلماء دراسة الغلاف الخارجي للشمس، المعروف باسم "الإكليل الشمسي"، وإجراء قياسات وملاحظات مرتبطة بتأثير الظاهرة على الغلاف الجوي للأرض.

وأكد أن استضافة الأقصر لهذا الحدث تمثل فرصة لتعزيز حضور مصر في مجال أبحاث الفلك وعلوم الشمس والفضاء، والاستفادة من الظاهرة في دعم الدراسات العلمية، بالتوازي مع تنظيم المؤتمر الدولي الذي يجمع المتخصصين لمناقشة أحدث الأبحاث المرتبطة بالكسوف والنشاط الشمسي.