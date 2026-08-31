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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية وأكاديمية السادات توقعان بروتوكول لتعزيز الكفاءات

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلاً من البورصة المصرية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلاً من البورصة المصرية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
قسم الاقتصاد

وقعت البورصة المصرية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف دعم وتطوير القدرات العلمية والمهنية للعاملين بالبورصة والشركات التابعة لها، إلى جانب تعزيز كفاءة القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة بالشركات والجهات المقيد لها أوراق مالية، بما يدعم مبادئ الحوكمة والاستدامة ويرفع مستويات الكفاءة والتنافسية في سوق رأس المال المصري.

وقع البروتوكول عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بحضور الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة، والدكتور مسعد رضوان، عميد كلية العلوم الإدارية، والدكتور علي سعد، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتورة/ نجلاء مصطفى، منسق عام برامج الدراسات العليا، وعدد من قيادات ومسؤولي الجانبين.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص البورصة المصرية على توسيع نطاق الشراكات المؤسسية مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات العلمية في تطوير مهارات الكوادر البشرية، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق المال واحتياجات الشركات المقيدة والمتعاملين.

وفي هذا السياق، أكد عمر رضوان أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور تطوير سوق رأس المال وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة، ويدعم الحوكمة والاستدامة مشيرًا إلى أن تطوير مهارات العاملين والقيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء المؤسسي خاصة أن الأسواق الحديثة لا تعتمد فقط على تطوير البنية التكنولوجية والتشريعية، وإنما تحتاج كذلك إلى كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية المتسارعة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد صالح هاشم إلى حرص الأكاديمية على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية، بما يسهم في توظيف الخبرات الأكاديمية والعلمية لخدمة احتياجات سوق العمل، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى البورصة المصرية في إثراء البرامج التعليمية والتدريبية وتدريس الموضوعات المرتبطة بالممارسة الفعلية لسوق المال.
وأضاف د. هاشم أن أكاديمية السادات هي مؤسسة حكومية عريقة تمتد لـ 75 عاماً كأول أكاديمية متخصصة في علوم الإدارة في مصر، وتعتز بتقديم هذا التعاون على أعلى مستوى مشير إلى توفر نحو 120 درجة تخصصية في مختلف مجالات الإدارة الاحترافية (إدارة الأزمات والمخاطر، الاستثمار والتمويل، التخصصات الإدارية المختلفة على 4 مستويات)، سواء أكاديمي (ماجستير ودكتوراه) أو مهني  بالإضافة إلى تخصصات كلية العلوم الإدارية، اللغات (إسباني، صيني، روسي، إنجليزي)، وكلية حاسبات والمعلومات التي تضم 6 تخصصات حديثة (الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، وغيرها).


ويتضمن البروتوكول إتاحة برامج الدراسات العليا للعاملين بالبورصة والشركات التابعة لها، وتشمل درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج مهنية متخصصة في إدارة الأعمال مثل ماجستير إدارة الأعمال المهني  MBA  والدكتوراه المهنية DBA ، وبرامج في إدارة التمويل والاستثمار، أسواق المال، البنوك، الموارد البشرية ونظم المعلومات الإدارية.  


كما يتضمن البروتوكول تبادل أعضاء هيئة التدريس والخبراء بين الطرفين، وتقديم برامج تدريبية تهدف إلى رفع مهارات العاملين وتنمية قدراتهم، فضلًا عن التنسيق لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والفعاليات التثقيفية ذات الاهتمام المشترك.

البورصة المصرية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية عمر رضوان بروتوكول تعاون مشترك المؤسسات الأكاديمية الماجستير والدكتوراة

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