الجمارك تبيع 7 لوطات سيارات وبضائع بـ7.17 مليون جنيه

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن تحصيل 7.17 مليون جنيه من بيع 7 لوطات من البضائع والسيارات.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية؛ عن تحقيق تلك الحصيلة عن جمركي الإسكندرية والدخيلة.

وقال التقرير إنه عمليات البيع تمت عبر مزاد علني جرى تنظيمه في بنادي الحضارات الرياضي بمنطقة عين الصيرة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية و الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك الإسكندرية و الدخلية.

وفقا للتقرير فإنه تم عرض 112 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة، تم رفض 104 لوط سيارات و شطب لوطًا واحدًا، مقابل بيع 7 لوطات نهائيا.

تمت عمليات البيع وفقًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.