قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على مشروع البالون الثابت بمنطقة أهرامات الجيزة
تراجع مفاجئ .. إلى أين وصلت أسعار الذهب الآن؟
الصحة العالمية : اتساع رقعة تفشي إيبولا إلى 26 منطقة في الكونغو الديمقراطية
هتوصل 30 سلعة اليوم دا | إعلان رسمي من التموين في اجتماع الحكومة
بوتين: روسيا تبذل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية
دورة ألعاب البحر المتوسط| رئيس البعثة المصرية: نطمح لحصد المزيد من الميداليات في رفع الأثقال والكاراتيه
التليفزيون الصيني : زيارة الرئيس شي جين بينج لمصر تفتح فصلا جديدا أمام الجنوب العالمي
بالصور | جلسة الصحفيين لتسوية الخلافات بين مصطفى كامل وطارق الشناوي
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر دفعة قوية للاستثمار وتوطين الصناعة وتعزيز الاستقرار المالي
النائب العام يأمر بمنع متهمين في واقعة مدرسة « جلوبال بارادايم من التصرف في أموالهم
حرب الغذاء ترعب أوكرانيا.. مسيرات روسيا تفرغ رفوف كييف وتشعل أسعار السلع
تقنيناً لأوضاع معلمي الحصة|عقود موسمية لمن تجاوزت أعمارهم 45 عاما لسد العجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجمارك تبيع 7 لوطات سيارات وبضائع بـ7.17 مليون جنيه

جمارك السيارات
جمارك السيارات
محمد يحيي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن تحصيل 7.17 مليون جنيه من بيع 7 لوطات من البضائع والسيارات.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية؛ عن تحقيق تلك الحصيلة عن جمركي الإسكندرية والدخيلة.

وقال التقرير إنه عمليات البيع تمت عبر مزاد علني جرى تنظيمه في بنادي الحضارات الرياضي بمنطقة عين الصيرة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية و الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك الإسكندرية و الدخلية.

وفقا للتقرير فإنه تم عرض 112 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة، تم رفض 104 لوط سيارات و شطب لوطًا واحدًا، مقابل بيع 7 لوطات نهائيا.

تمت عمليات البيع وفقًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

سيارات الجمارك جمارك الإسكندرية مصلحة الجمارك المصرية مال واعمال اخبار مصر مزاد علني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

المتهم

مريض نفسيًا .. القبض على عاطل خلع ملابسه فى الشارع بالإسكندرية

الصغيرة جهاد

أم الطفلة «جهاد» بعد إحالة أوراق المتهمين للمفتي: «مش عايزة غير القصاص العادل»

والد الطفلة جهاد شعبان عبد الرحمن

والد الطفلة «جهاد» بعد إحالة المتهم الأول للمفتي: بنتي ماتت صايمة

بالصور

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد