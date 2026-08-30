جمارك الإسكندرية: إحباط تهريب 197 ألف عبوة من مشروبات الطاقة للإمارات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية برئاسة ياسر محمد العتوي مدير عام جمرك الصادر بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة أشرف عبد العاطي مدير عام مكافحة التهرب الجمركي من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مشروبات الطاقة الأجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وتعديلاتها، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

وكانت معلومات سرية وردت للإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية مفادها اعتزام إحدى الشركات تصدير حاويتين بهما أصناف مخالفة والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مشروبات غازية مصدرة إلى الإمارات.

وتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة الحاويتين من حسين كمال الرشيدي مدير إدارة حركة الصادر، وسليمان محمد الحوتي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، ومحمد علي مدير تعريفة، وعلي عبدالحميد وطه السنهوري مأموري الحركة، وأحمد أبوضيف مأمور الأمن الجمركي؛ فتبين وجود 197 ألفًا و376 عبوة بوزن إجمالي بلغ نحو 28 طنًا من مشروبات الطاقة الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

قيمة الرسوم والتعويضات

وبلغت قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة نحو 4 ملايين و820 ألفًا و396 جنيهًا.

وقرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الشركة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية، والتي أفادت بأن الواقعة تمثل تهربًا جمركيًا.

وتقدمت الشركة بطلب للتصالح، وسددت كل الرسوم والتعويضات المقررة قانونًا في هذا الشأن.

جاء ذلك؛ تنفيذا للتعليمات بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط محاولات التهرب الجمركي.