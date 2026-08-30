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تطعيم 21 مليون طفل ورفع المناعة إلى 95%.. الصحة تتحرك لحماية الصغار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تطعيم 21 مليون طفل ورفع المناعة إلى 95%.. الصحة تتحرك لحماية الصغار

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عادل نصار

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق حملة تطعيم موسعة خلال شهر أكتوبر المقبل، تستهدف نحو 21 مليون طفل في مختلف أنحاء الجمهورية؛ في تحرك صحي واسع يستهدف حماية جيل كامل من أمراض الطفولة.

الحملة تأتي كإجراء استباقي للحفاظ على خلو مصر من الانتقال المستوطن للحصبة والحصبة الألماني، ورفع معدلات المناعة المجتمعية إلى المستويات الآمنة، عبر آلاف النقاط والفرق المتنقلة التي ستصل إلى المدارس والحضانات والمنازل والتجمعات التي يوجد بها الأطفال المستهدفون.

نجاح مصر في القضاء على استيطان الحصبة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية، من خلال لجنة التحقق الإقليمية، أعلنت في نوفمبر 2022 نجاح مصر في القضاء على الانتقال المستوطن للحصبة والحصبة الألماني.

حملة جديدة لتطعيم الأطفال

وأوضح في مداخلة خلال برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه الشهادة تعني خلو مصر من أي نوع من أنواع استيطان الحصبة والحصبة الألماني، لكنها لا تعني انتهاء الحصبة من دول العالم، مشيرًا إلى ظهور تفشيات في بعض الدول بين فترة وأخرى.

تحرك استباقي للحفاظ على الإنجاز

وأكد أن الحفاظ على هذا الإشهاد يتطلب تحركًا استباقيًا من الدولة المصرية ووزارة الصحة وقطاع الطب الوقائي، موضحًا أن الوزارة تنفذ من وقت إلى آخر حملات لزيادة المناعة ورفع درجة المناعة المجتمعية ضد الحصبة والحصبة الألماني.

وأشار إلى أن إحدى هذه الحملات ستنطلق في الأول من أكتوبر، بهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، مستهدفًا نحو 20 مليونًا أو ما يقرب من 21 مليون طفل، من خلال ما يقرب من 23 مليون جرعة تطعيم.

وأوضح أن الحملة ليست بديلة عن التطعيمات الروتينية، مؤكدًا أن الحصبة والحصبة الألماني والنكاف يتم التطعيم ضدها بصورة روتينية لجميع الأطفال، بينما تستهدف الحملة زيادة المناعة المجتمعية ضد الحصبة إلى ما يقرب من 95%.

وكشف عبد الغفار أن الحملة تتضمن أكثر من 5000 نقطة تطعيم، إلى جانب 286 مخزنًا فرعيًا في الإدارات الصحية بالمحافظات الـ27، فضلًا عن 27 مخزنًا رئيسيًا في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المخازن الرئيسية الموجودة في وزارة الصحة والسكان بالقاهرة.

حملات متنقلة للوصول إلى الأطفال

وأوضح أن الوزارة ستعتمد على قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والأطفال في المراحل العمرية المختلفة، والتي أصبحت متاحة من خلال رقمنة المنظومات والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن فرق الحملات المتنقلة ستتحرك إلى المنازل ضمن حملات «طرق الأبواب»، كما ستتوجه إلى المدارس، والحضانات، والأماكن التي يوجد بها الأطفال المستهدفون.

وأكد أن الفرق ستتوجه إلى المدارس، خاصة مع بدء الدراسة في شهر سبتمبر، للوصول إلى الفئات العمرية المستهدفة، كما ستتوجه إلى الأطفال الموجودين في الحضانات.

ولفت إلى أن الحملات ستتواجد في الكنائس والمساجد، إلى جانب حملات طرق الأبواب التي تنتقل من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية، بهدف الحفاظ على المناعة المجتمعية فوق 95%.

الصحة تطعيم الصحة المصرية

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