لا ترخيص بالتحايل.. القانون يلاحق تزوير مستندات توفيق أوضاع المشروعات

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ضوابط واضحة للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات، بالتزامن مع تشديد العقوبات على من يحاول التحايل على القانون أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ويستهدف القانون منح المشروعات فرصة لتوفيق أوضاعها وفق إطار قانوني منظم، مع وضع آليات رقابية وعقوبات رادعة تضمن عدم إساءة استخدام نظام الترخيص المؤقت أو الإضرار بالأمن والصحة والسلامة والبيئة.

مستندات مزورة.. الحبس والغرامة في انتظار المخالف

وشدد القانون العقوبة على من يتعمد التلاعب أو التزوير من خلال تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة بهدف الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروع.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بما يعكس تشدد المشرع في مواجهة محاولات التحايل على إجراءات الترخيص.

متى يتوقف الترخيص المؤقت؟

لم يقصر القانون وقف الترخيص المؤقت على جرائم التزوير أو تقديم المستندات غير الصحيحة، وإنما حدد حالات أخرى يجوز فيها اتخاذ هذا الإجراء.

ومن أبرزها ارتكاب مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع، دون وجود مبرر مقبول لدى الجهاز المختص.

الخطر الجسيم يضع المشروع تحت طائلة الوقف

كما أجاز القانون وقف الترخيص المؤقت في حال ارتكاب مخالفة يترتب عليها ضرر جسيم، أو يكون من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وتعكس هذه الضوابط حرص القانون على ألا يتحول الترخيص المؤقت إلى وسيلة لتعليق الاشتراطات أو استمرار نشاط يمثل خطرًا على المواطنين أو البيئة.

الترخيص المؤقت ليس غطاءً للمخالفة

ويؤكد الإطار القانوني أن الحصول على ترخيص مؤقت لا يعني إعفاء المشروع من الالتزام بالاشتراطات، وإنما يمثل مسارًا قانونيًا لتوفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة لذلك.

وفي المقابل، يواجه المشروع الذي يخل بشروط الترخيص أو يرتكب مخالفات جسيمة إجراءات قد تصل إلى وقف الترخيص، فضلًا عن العقوبات الجنائية المقررة في حالات التزوير أو تقديم مستندات غير صحيحة.

رسالة القانون: توفيق الأوضاع بضوابط وليس بالمخالفة

ويجمع قانون تنمية المشروعات بين إتاحة فرصة لتوفيق أوضاع المشروعات من جهة، وفرض رقابة وعقوبات على المخالفين من جهة أخرى، بما يضمن استمرار الأنشطة الجادة داخل الإطار القانوني، ويحمي الاقتصاد والمواطنين من الممارسات التي قد تهدد الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ضوابط واضحة للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات، بالتزامن مع تشديد العقوبات على من يحاول التحايل على القانون أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ويستهدف القانون منح المشروعات فرصة لتوفيق أوضاعها وفق إطار قانوني منظم، مع وضع آليات رقابية وعقوبات رادعة تضمن عدم إساءة استخدام نظام الترخيص المؤقت أو الإضرار بالأمن والصحة والسلامة والبيئة.

مستندات مزورة.. الحبس والغرامة في انتظار المخالف

وشدد القانون العقوبة على من يتعمد التلاعب أو التزوير من خلال تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة بهدف الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروع.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بما يعكس تشدد المشرع في مواجهة محاولات التحايل على إجراءات الترخيص.

متى يتوقف الترخيص المؤقت؟

لم يقصر القانون وقف الترخيص المؤقت على جرائم التزوير أو تقديم المستندات غير الصحيحة، وإنما حدد حالات أخرى يجوز فيها اتخاذ هذا الإجراء.

ومن أبرزها ارتكاب مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع، دون وجود مبرر مقبول لدى الجهاز المختص.

الخطر الجسيم يضع المشروع تحت طائلة الوقف

كما أجاز القانون وقف الترخيص المؤقت في حال ارتكاب مخالفة يترتب عليها ضرر جسيم، أو يكون من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وتعكس هذه الضوابط حرص القانون على ألا يتحول الترخيص المؤقت إلى وسيلة لتعليق الاشتراطات أو استمرار نشاط يمثل خطرًا على المواطنين أو البيئة.

الترخيص المؤقت ليس غطاءً للمخالفة

ويؤكد الإطار القانوني أن الحصول على ترخيص مؤقت لا يعني إعفاء المشروع من الالتزام بالاشتراطات، وإنما يمثل مسارًا قانونيًا لتوفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة لذلك.

وفي المقابل، يواجه المشروع الذي يخل بشروط الترخيص أو يرتكب مخالفات جسيمة إجراءات قد تصل إلى وقف الترخيص، فضلًا عن العقوبات الجنائية المقررة في حالات التزوير أو تقديم مستندات غير صحيحة.

ويجمع قانون تنمية المشروعات بين إتاحة فرصة لتوفيق أوضاع المشروعات من جهة، وفرض رقابة وعقوبات على المخالفين من جهة أخرى، بما يضمن استمرار الأنشطة الجادة داخل الإطار القانوني، ويحمي الاقتصاد والمواطنين من الممارسات التي قد تهدد الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.