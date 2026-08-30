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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد نفى مدير الكرة بالأهلي.. تفاصيل جديدة حول ما دار بين معروف وجمعة

وائل جمعة ومعروف
وائل جمعة ومعروف
محمد بدران

أثار ما دار بين طاقم التحكيم والنادي الأهلي خلال مباراة الفريق أمام زد، جدلًا واسعًا، خاصة في ظل تضارب الروايات بشأن بعض الوقائع التي شهدها اللقاء.

وكشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل جديدة بشأن حديث محمد معروف، حكم المباراة، مع وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك وفقًا لما ورد في مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وكتب أحمد عبد الباسط: «ما دار بين محمد معروف ووائل جمعة طبقًا للفار في مباراة الأهلي وزد 👌».

وأوضح عبد الباسط أن وائل جمعة طالب الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، بعد وجود عرقلة لعلي محمود، حيث قال: «لينا ضربة جزاء واضحة يا كابتن في عرقلة لعلي محمود».

وبحسب ما نقله الناقد الرياضي، رد محمد معروف على مدير الكرة بالأهلي قائلًا: «الفار راجعني وقالي اللعب يستمر ومفيهاش أي حاجة نهائي»، في إشارة إلى أن غرفة تقنية الفيديو راجعت اللقطة ولم ترَ وجود مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.

أزمة أخرى بسبب علي محمود

وجاء الكشف عن هذه التفاصيل في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل حول واقعة أخرى مرتبطة بعلي محمود خلال مباراة الأهلي وزد، بعدما تردد أن الحكم محمد معروف تحدث مع وائل جمعة بشأن اللاعب، وطالب باستبداله خوفًا من حصوله على بطاقة صفراء ثانية تؤدي إلى طرده.

كان الإعلامي كريم حسن شحاتة قد كشف، عبر قناة «الحياة»، عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أن محمد معروف تحدث مع وائل جمعة بشأن علي محمود بعد حصول اللاعب على بطاقة صفراء خلال اللقاء.

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن الحكم أبلغ مدير الكرة بالأهلي بأن اللاعب يمتلك بطاقة صفراء، وأنه لن يستطيع حمايته في حال ارتكابه مخالفة أخرى تستوجب الحصول على بطاقة ثانية ثم الطرد.

وائل جمعة ينفي الواقعة

في المقابل، نفى وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صحة ما تردد بشأن حديث محمد معروف معه للمطالبة باستبدال علي محمود، مؤكدًا أن الواقعة لم تحدث من الأساس.

وقال جمعة إن ما يتم تداوله بشأن مطالبة الحكم له بإخراج اللاعب خوفًا من حصوله على البطاقة الحمراء «كلام كاذب وغير صحيح».

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «ما تردد عن حديث الحكم محمد معروف معي لتبديل علي محمود لاعب الفريق خوفًا من حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء زد كلام كاذب وغير صحيح».

تضارب الروايات يثير الجدل

وتزداد حالة الجدل حول الواقعة في ظل اختلاف الروايات المتداولة بشأن ما دار بين الحكم والجهاز الإداري للأهلي خلال المباراة.

ففي الوقت الذي أكد فيه كريم حسن شحاتة تفاصيل الحديث المنسوب إلى محمد معروف بشأن علي محمود، جاء رد وائل جمعة بالنفي القاطع، بينما كشف أحمد عبد الباسط عن تفاصيل أخرى تتعلق بحوار بين الطرفين بشأن مطالبة الأهلي بركلة جزاء، مؤكدًا أن حديثه يستند إلى ما دار وفقًا لتقنية الفيديو.

الدوري المصري الممتاز وائل جمعة محمد معروف

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