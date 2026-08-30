محمد صلاح يحتفل مع طرابزون سبور بذكرى «يوم النصر» في تركيا

شارك النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، في الصورة الجماعية للفريق، بالتزامن مع احتفالات تركيا بذكرى «يوم النصر».

وظهر محمد صلاح برفقة زملائه في صفوف طرابزون سبور خلال الصورة الجماعية التي جاءت احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية، في ظهور لافت للنجم المصري بعد انضمامه إلى صفوف الفريق التركي.

ويحتفل الأتراك في 30 أغسطس من كل عام بـ«يوم النصر»، تخليدًا لذكرى الانتصار في معركة «دوملوبينار» عام 1922، والتي كانت نقطة مهمة في حرب الاستقلال التركية.

ويواصل محمد صلاح استعداداته مع طرابزون سبور للموسم الجديد، وسط اهتمام جماهيري كبير بالنجم المصري، الذي يحظى بشعبية واسعة منذ انتقاله إلى الدوري التركي.

وكان انضمام صلاح إلى طرابزون سبور قد حظي باهتمام كبير من وسائل الإعلام والجماهير التركية، في ظل الآمال المعقودة على خبراته وقدراته الهجومية للمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الحالي.