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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع سيدة وابنها فى ترعة بأسوان وإنقاذ طفلين آخرين

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

لقيت سيدة وأحد أبنائها مصرعهما نتيجة تعرضهم للغرق أثناء قيامهما بالسباحة بترعة وادى العرب شمال شرق أسوان ، فيما تم إنقاذ الطفلين الآخرين من أبنائها ، وتم نقل جثمان المتوفين إلى المستشفى ، فيما تم نقل الطفلين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

حادث 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث داخل ترعة وادى العرب ، وتم نقل جثامين المتوفيين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ، فيما تم نقل الطفلين المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

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