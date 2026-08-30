مصرع سيدة وابنها فى ترعة بأسوان وإنقاذ طفلين آخرين

لقيت سيدة وأحد أبنائها مصرعهما نتيجة تعرضهم للغرق أثناء قيامهما بالسباحة بترعة وادى العرب شمال شرق أسوان ، فيما تم إنقاذ الطفلين الآخرين من أبنائها ، وتم نقل جثمان المتوفين إلى المستشفى ، فيما تم نقل الطفلين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

حادث

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث داخل ترعة وادى العرب ، وتم نقل جثامين المتوفيين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ، فيما تم نقل الطفلين المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .