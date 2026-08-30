في أسوان.. حملة تموينية مفاجئة على مخابز نصر النوبة للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة تموينية مشتركة مفاجئة على عدد من المخابز بنطاق المركز، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين نصر النوبة للتأكد من إنتظام العمل والإلتزام بالإشتراطات والمواصفات المقررة.

حملة موسعة بمحيط 4 قرى بنصر النوبة

وشارك فى الحملة رؤساء قرى بلانة وأبو سمبل وعنيبة وخريت ، وبحضور مدير إدارة تموين نصر النوبة ومسئولى ومفتشى التموين، حيث إستهدفت الحملة المرور والتفتيش على المخابز الواقعة فى نطاق الـ 4 قرى .

جهود متنوعة

متابعة جودة ووزن رغيف الخبز

وشملت أعمال الحملة التأكد من إستمرار العمل بالمخابز، ومتابعة جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات، إلى جانب مراجعة وزن رغيف الخبز والتأكد من تقديمه للمواطنين بالمواصفات والأوزان المقررة.

التشديد على إستمرار تنظيم الحملات المفاجئة والمرور الميدانى على المخابز بمختلف القرى، بالتنسيق مع الجهات التموينية المختصة، للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .