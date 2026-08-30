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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة: اعتبار المنصورة مهزوما بهدفين وخصم 3 نقاط بعد انسحابه أمام فاركو

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي

أصدرت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عديد القرارات البارزة الخاصة بمباريات دورى المحترفين.

وجاءت قرارات لجنة المسابقات على النحو التالي: 
١) القسم الثاني (أ)

المصرية للاتصالات × الإسماعيلي ٢٠٢٦/٨/٢٨

توقيع غرامة مالية علي نادي الإسماعيلي ١٠٠٠٠ جنيه لقيام المنتمين للنادي الإسماعيلي بالسباب الجماعي ضد الحكام والجهاز الفني واللاعبين للفريق المنافس.

فاركو × المنصورة ٢٠٢٦/٨/٢٨
نظرا لانسحاب نادي المنصورة وعدم استكمال المباراة.
فقد قررت لجنة المسابقات تطبيق المادة (٥١) من لائحة المسابقات:-

اعتبار نادي المنصورة مهزوماً صفر / ٢ لصالح نادي فاركو.

خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي المنصورة بخلاف المباراة، التي اعتبر فيها مهزوماً ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

توقيع غرامة مالية علي نادي المنصورة أربعون ألف جنيه (ضعف رسم الاشتراك في المسابقة).

رفع مذكرة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأن رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة.

توقيع غرامة مالية علي نادي المنصورة عشرة آلاف جنيه لقيام المنتمين للنادي بالسباب الجماعي ضد الحكام.

إيقاف الكابتن ياسر السيد عبد الواحد مدير شئون اللاعبين بنادي المنصورة ( مباراة واحدة ) وغرامة مالية عليه قيمتها ألفا جنيه (طرد للاعتراض).

إيقاف الكابتن هشام سمير محمد إبراهيم مدير الكرة بنادي المنصورة ( مباراة واحدة) وغرامة مالية عليه قيمتها ألفا جنيه (طرد للاعتراض).

٢) كأس مصر

الألومنيوم × سينزو يوم ٢٠٢٦/٨/٢٥

إيقاف اللاعب محمد يسري سعد لاعب نادي الألومنيوم (ثلاث مباريات ) وغرامة مالية عليه ٣٠٠٠ جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

اتحاد الكرة المسابقات المنصورة فاركو الإسماعيلي

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