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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سكن لكل المصريين 9.. موعد الحجز والأسعار والشروط المطلوبة

سكن لكل المصريين ٩
سكن لكل المصريين ٩
خالد يوسف

يترقب آلاف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل إعلان وزارة الإسكان عن تفاصيل الطرح الجديد ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، ويشمل الطرح شققاً جاهزة للاستلام وأخرى تحت الإنشاء بمساحات متنوعة، وسط اهتمام واسع بمعرفة موعد فتح باب الحجز، وأسعار الوحدات، ومقدم جدية الحجز، وأماكن وجودها لضمان الحصول على وحدة سكنية مدعومة بالتقسيط لمسافات طويلة.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9

رغم حالة الترقب، لم تعلن وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى الآن الموعد النهائي لبدء حجز وحدات «سكن لكل المصريين 9»، كما لم تعتمد بصورة نهائية الأسعار ومساحات الوحدات وحدود الدخل ونظم السداد.

وتظل كراسة الشروط والإعلان الرسمي المرجع الوحيد لحسم جميع تفاصيل الطرح، لذلك لا يمكن اعتبار المواعيد أو الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانات رسمية، حيث من المنتظر طرح إعلان جديد ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» خلال عام 2026، على أن تحدد الجهات المختصة موعد التسجيل وسداد مقدم جدية الحجز فور اعتماد التفاصيل النهائية.

شروط التقديم في سكن لكل المصريين 9

تستهدف المبادرة بشكل أساسي المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وفقًا للضوابط التي يحددها كل إعلان.

ومن أبرز الشروط التي ارتبطت بطرح وحدات الإسكان المدعوم في الإعلانات السابقة:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، مع الالتزام بالحد الأقصى الذي تحدده كراسة الشروط.

- ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الاستفادة من وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان المدعوم، وفق القواعد المنظمة.

- الالتزام بحدود الدخل المقررة للفئات المستهدفة.

- استيفاء شروط الإقامة أو العمل أو الارتباط بالمحافظة، وفقًا لما يحدده الإعلان.

لكن هذه الضوابط لا تمثل الشروط النهائية لـ«سكن لكل المصريين 9» إلا بعد صدور الإعلان الرسمي وكراسة الشروط.
 

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي ومقدم الحجز

تأتي أسعار الوحدات وقيمة مقدم جدية الحجز على رأس اهتمامات المواطنين، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن الأسعار أو قيمة المقدم الخاصة بالطرح الجديد حتى الآن.

ومن المتوقع أن تختلف الأسعار وفقا لموقع الوحدة ومساحتها ومستوى التشطيب وتكلفة التنفيذ، فضلًا عن طبيعة الدعم المقدم للمستفيدين.

كما ستحدد كراسة الشروط قيمة مقدم جدية الحجز، ومصروفات التسجيل، ونظام الأقساط، وقواعد التمويل العقاري.

المستندات المطلوبة للتقديم

عادة ما تشمل إجراءات التقديم في مشروعات الإسكان الاجتماعي مستندات لإثبات شخصية المتقدم ودخله وحالته الاجتماعية، ومن بينها:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة بحسب الحالة.

- مستندات إثبات الدخل وفق طبيعة العمل.

- مستندات الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

- مستندات المعاش لأصحاب المعاشات، حال انطباق الشروط.

- مستند إثبات الإعاقة للمتقدمين من ذوي الإعاقة وفق القواعد المعلنة.

- مستندات مرتبطة بمحل الإقامة، بحسب ما تحدده كراسة الشروط.

وتظل القائمة النهائية للمستندات مرتبطة بالإعلان الجديد، إذ يمكن أن تختلف المتطلبات من طرح إلى آخر.

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