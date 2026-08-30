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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم أساسيًا مع نيس أمام باريس إف سي

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم
يارا أمين

أعلن الجهاز الفني لفريق نيس الفرنسي التشكيل الأساسي لمواجهة باريس إف سي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الكروي 2026-2027، وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري محمد عبد المنعم أساسيًا.

تأتي عودة عبد المنعم إلى التشكيل الأساسي لنيس بعد فترة طويلة من الغياب، حيث يترقب المدافع المصري المشاركة من البداية، في خطوة مهمة لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الفرنسي.

ويحل نيس ضيفًا على باريس إف سي، مساء اليوم، في مواجهة يبحث خلالها الفريقان عن تحقيق انتصارهما الأول في الموسم، بعدما استهل كل منهما مشواره بالتعادل السلبي.

كان نيس قد تعادل دون أهداف أمام لوريان في الجولة الأولى، بينما اكتفى باريس إف سي بالتعادل بالنتيجة نفسها أمام تروا، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة قبل مواجهة اليوم.

كان عبد المنعم قد عاد إلى قائمة نيس في الجولة الأولى، وشارك في الدقائق الأخيرة أمام لوريان، بعد فترة غياب بسبب الإصابة، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا أمام باريس إف سي.

وتعد مشاركة المدافع المصري من البداية بمثابة خطوة جديدة في طريق استعادة جاهزيته الكاملة، خاصة مع إشادة الجهاز الفني بمستواه منذ عودته إلى تدريبات الفريق.

وتنطلق مباراة نيس وباريس إف سي في تمام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب «جان بوان»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

نيس الفرنسي باريس إف سي محمد عبد المنعم لوريان مباراة نيس وباريس إف سي

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