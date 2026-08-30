إيران تشدد قبضتها على مضيق هرمز.. منع 30 سفينة من العبور

أفادت وكالة «مهر» الإيرانية، نقلاً عن مصدر، بأن حركة المرور عبر مضيق هرمز باتت تقتصر على المسار الذي تعتمده إيران، مع اشتراط التنسيق المسبق ودفع الرسوم قبل السماح بعبور السفن.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة مخالفة من عبور مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، في وقت تشهد فيه المنطقة تراجعا حادا في حركة الملاحة والتجارة.

وبحسب المصدر، فإن الوضع الراهن في مضيق هرمز يتسم بتوقف حاد في حركة الملاحة والتبادل التجاري، وسط استمرار القيود المفروضة على حركة السفن.

وفيما يتعلق بالحديث عن إزالة الألغام من المضيق، أكد المصدر أنه لا يمكن في الوقت الحالي تأكيد هذه الادعاءات، مشيراً إلى أن واشنطن لم تقدم أي وثائق تثبت تنفيذ عمليات لإزالة الألغام من مضيق هرمز.