بذريعة أمنية.. الاحتلال يضع يده على أراض فلسطينية جديدة في بيتونيا

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًا جديدًا يقضي بوضع اليد على 37.481 دونمًا من أراضي مدينة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، بذريعة توسعة موقع عسكري قائم قرب مستوطنة «بيت حورون».

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان اليوم الأحد، إن الأمر العسكري يحمل الرقم «ت/101/26»، ويستهدف أراضي تقع ضمن الحوضين رقم 30 و36، وهما من الأحواض التي لم تستكمل فيها أعمال التسوية، إلى جانب عدد من القطع والطرق المحيطة بها.

وأوضحت الهيئة أن الخرائط العسكرية تظهر أن الأراضي المستهدفة تشكل كتلة متصلة بالموقع العسكري القائم، وتقع بالقرب من مستوطنة «بيت حورون» وشارع 443.

وبحسب الأمر، مُنحت ما تسمى جهة شؤون وزارة جيش الاحتلال صلاحية الحيازة الكاملة للأراضي طوال مدة سريان القرار، المحددة بـ60 يومًا من تاريخ توقيعه.

وأكدت الهيئة أن أوامر وضع اليد لا تعني نقل ملكية الأراضي بشكل رسمي، لكنها تحرم أصحابها من حق حيازتها واستخدامها، وتضعها تحت السيطرة العسكرية المباشرة.

واعتبرت أن القرار يعكس توجهًا نحو توسيع البنية العسكرية المرتبطة بحماية المستوطنات وتأمين محيطها، بما يزيد من القيود المفروضة على الأراضي الفلسطينية ويعزز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.