استجابة لأولياء الأمور.. محافظ الأقصر يخفض تنسيق الثانوي العام للمرة الخامسة

في بشرى سارة للطلاب الناجحين بالدور الثاني في الشهادة الإعدادية ، والراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام وأولياء أمورهم، اعتمد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، قرارًا جديدًا بخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027 إلى 220 درجة، وذلك استجابةً لمطالب أولياء الأمور وإتاحة فرصة أكبر أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

ويأتي قرار محافظ الأقصر بعد أن كان الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام قد تحدد في بداية أعمال التنسيق عند 240 درجة، قبل أن يتم خفضه في المرة الثانية إلى 232 درجة، ثم 227 درجة ، ثم إلى 224 درجة، ليصدر القرار الجديد اليوم بخفضه مرة أخرى 220 درجة .

وأوضح أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر، أن قرار الخفض الجديد جاء بناءً على الدراسة التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في ضوء أعداد الطلاب وأعداد الفصول والمقاعد المتاحة بالمدارس، بما يسمح باستيعاب أعداد إضافية من الطلاب، مع الحفاظ على الكثافات الطلابية المناسبة داخل الفصول وضمان انتظام وجودة العملية التعليمية ، بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية .

ويعكس القرار حرص محافظ الأقصر على الاستجابة لمطالب الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير أكبر قدر ممكن من الفرص أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وفقًا للإمكانات الاستيعابية المتاحة بمدارس المحافظة.