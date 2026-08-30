قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنبيه لسكان أكتوبر وزايد| غلق امتداد محور 26 يوليو.. وهذا موعد عودة الحركة
تحذير عاجل في نيبال.. خطر فيضانات كارثية جديدة يهدد المناطق المنكوبة
نادي الأسير يهاجم بن جفير بعد اقتحام قسم الأسيرات: تصوير المعتقلات اعتداء على كرامتهن الإنسانية
إسرائيل تتفاخر بتجويع الأسرى.. اقتحام أقسام الأسيرات الفلسطينيات وتشديد ظروف اعتقالهن
دمشق تبلغ تل أبيب رفضها أي قيود على تسليحها خلال محادثات الاتفاق الأمني
وزنه 128 طنًا وأهم عناصر الأمان.. تفاصيل تركيب «الحماية الجافة» بالمفاعل الثالث في محطة الضبعة النووية
وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. تعرف على شروط الاستحقاق والفئات الأولى بالرعاية
إعلام إسرائيلي عن مصادر عسكرية: الجيش يدرس نقل جزء من قواته من لبنان وغزة إلى الضفة الغربية
عامر العمايرة: لجنة الحكام مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات كريم شحاتة
وزير النقل يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في المسافة من السخنة حتى العاصمة الجديد
وزير مالية الاحتلال: سنبني في E1.. ولن تقوم دولة فلسطينية في الضفة
إزالة فورية لتعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 500 متر بمنطقة المزارع الإنتاجية بالغردقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمل الأقصر: صرف منح اجتماعية للمستحقين وتعزيز السلامة المهنية

مديرية العمل بالأقصر
مديرية العمل بالأقصر
شمس يونس

واصلت مديرية العمل بمحافظة الأقصر جهودها في تعزيز مظلة الحماية والرعاية للعمال وتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، من خلال تكثيف برامج الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وتطوير منظومة التفتيش والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.

وعقدت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة اجتماعها الدوري لمناقشة سبل توسيع مظلة الرعاية ومراجعة الطلبات المقدمة، حيث أقرت صرف منح اجتماعية لعدد من العمال المسجلين بقاعدة بيانات المديرية، شملت منح المواليد والزواج، للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المستحقين. وأكد محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر استمرار تقديم أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل والمشروعات المختلفة، بما يضمن حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة قانونًا.

وفي مجال التفتيش، نفذ مكتب التفتيش العمالي بمنطقة عمل القرنة حملة مكبرة بالتنسيق مع مجلس مركز ومدينة القرنة، استهدفت عددًا من المنشآت والمحال والأعمال الحرفية للتأكد من الالتزام بالسن القانونية للعمل وحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة، إلى جانب توعية أصحاب الأعمال بالآثار القانونية والاجتماعية لهذه الظاهرة. 

كما شاركت المديرية في اجتماع المجلس التنفيذي بمركز ومدينة القرنة، والذي تضمن جلسة حوارية مع عدد من الأشخاص ذوي الهمم والسيدات لبحث أبرز التحديات التي تواجههم وسبل دعمهم.

وشهدت منظومة التشغيل والتحول الرقمي نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي شهادات القيد كعب العمل المستخرجة يوم 26 أغسطس 251 شهادة، منها 167 طلبًا مكتملًا عبر منصة مصر الرقمية، فيما بلغت الطلبات الجديدة المقدمة إلكترونيًا 204 طلبات والمعاد تقديمها 78 طلبًا، مقابل 4 طلبات مرفوضة، كما جرى تدقيق 249 طلبًا دون وجود طلبات قيد المراجعة بنهاية اليوم. وفي مجال السلامة والصحة المهنية، نفذت المديرية خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 51 حملة شملت 51 منشأة يعمل بها 579 عاملًا، تضمنت 29 حملة تفتيشية أولية و19 زيارة إعادة تفتيش و3 ندوات توعوية، لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والتأكد من إزالة الملاحظات والمخالفات.

الاقصر اخبار الاقصر مديرية العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

بيزيرا

محمد أضا يكشف مفاجأة بشأن خوان بيزيرا وموعد عودته إلى الزمالك

ترشيحاتنا

القلب

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يحمي القلب من الأمراض

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج تواجه مشكلات عاطفية .. هل أنت منهم؟

الشيخ

قوم يا شيخ اجري بسرعة.. ماس كهربائي يقطع تلاوة قارئ خلال سهرة قرآنية

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد