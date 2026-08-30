عمل الأقصر: صرف منح اجتماعية للمستحقين وتعزيز السلامة المهنية

واصلت مديرية العمل بمحافظة الأقصر جهودها في تعزيز مظلة الحماية والرعاية للعمال وتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، من خلال تكثيف برامج الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وتطوير منظومة التفتيش والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.

وعقدت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة اجتماعها الدوري لمناقشة سبل توسيع مظلة الرعاية ومراجعة الطلبات المقدمة، حيث أقرت صرف منح اجتماعية لعدد من العمال المسجلين بقاعدة بيانات المديرية، شملت منح المواليد والزواج، للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المستحقين. وأكد محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر استمرار تقديم أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل والمشروعات المختلفة، بما يضمن حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة قانونًا.

وفي مجال التفتيش، نفذ مكتب التفتيش العمالي بمنطقة عمل القرنة حملة مكبرة بالتنسيق مع مجلس مركز ومدينة القرنة، استهدفت عددًا من المنشآت والمحال والأعمال الحرفية للتأكد من الالتزام بالسن القانونية للعمل وحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة، إلى جانب توعية أصحاب الأعمال بالآثار القانونية والاجتماعية لهذه الظاهرة.

كما شاركت المديرية في اجتماع المجلس التنفيذي بمركز ومدينة القرنة، والذي تضمن جلسة حوارية مع عدد من الأشخاص ذوي الهمم والسيدات لبحث أبرز التحديات التي تواجههم وسبل دعمهم.

وشهدت منظومة التشغيل والتحول الرقمي نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي شهادات القيد كعب العمل المستخرجة يوم 26 أغسطس 251 شهادة، منها 167 طلبًا مكتملًا عبر منصة مصر الرقمية، فيما بلغت الطلبات الجديدة المقدمة إلكترونيًا 204 طلبات والمعاد تقديمها 78 طلبًا، مقابل 4 طلبات مرفوضة، كما جرى تدقيق 249 طلبًا دون وجود طلبات قيد المراجعة بنهاية اليوم. وفي مجال السلامة والصحة المهنية، نفذت المديرية خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 51 حملة شملت 51 منشأة يعمل بها 579 عاملًا، تضمنت 29 حملة تفتيشية أولية و19 زيارة إعادة تفتيش و3 ندوات توعوية، لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والتأكد من إزالة الملاحظات والمخالفات.