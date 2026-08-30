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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصلح خير.. ساحة آل الطيب بالأقصر تنهي خصومة أبناء العمومة

ساحة آل الطيب بالأقصر تنهي خصومة أبناء العمومة.. الصلح يجمع آل مخدم وآل نصر بنجع أبو عديل في نقادة
ساحة آل الطيب بالأقصر تنهي خصومة أبناء العمومة.. الصلح يجمع آل مخدم وآل نصر بنجع أبو عديل في نقادة
شمس يونس

شهدت ساحة آل الطيب بمحافظة الأقصر مراسم جلسة صلح عرفي لإنهاء خصومة ثأرية استمرت نحو 12 عاما بين أبناء العمومة من عائلتي آل مخدم وآل نصر بنجع أبو عديل التابع لقرية دنفيق بمركز نقادة بمحافظة قنا.

وجاءت جلسة الصلح برعاية فضيلة مولانا الشيخ محمد الطيب الحساني رائد ساحة آل الطيب ورئيس لجنة المصالحات وبحضور فضيلة الشيخ أحمد محمد الطيب ابن شقيق الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من أعضاء لجنة المصالحات وكبار العائلات والشخصيات العامة.

وكانت الخصومة قد امتدت لسنوات طويلة وشهدت أحداثا مؤلمة أسفرت عن وفاة شخصين من أبناء العائلتين وهو ما جعل إنهاء الخلاف وإعادة العلاقات بين أبناء العمومة يمثل أهمية كبيرة لدى الطرفين وأبناء المنطقة.

وبعد سنوات من الخلاف جاءت جهود لجنة المصالحات لتقريب وجهات النظر وفتح باب الحوار بين الطرفين وصولا إلى جلسة الصلح التي جمعت أبناء العائلتين في أجواء سادتها مشاعر التسامح والرغبة في إنهاء صفحة الماضي.

وشهدت مراسم الصلح إعلان العائلتين إنهاء الخصومة والتوافق على فتح صفحة جديدة تقوم على التسامح والعفو والحفاظ على صلة الرحم والتأكيد على عدم العودة إلى الخلافات مرة أخرى.

وأكد المشاركون في جلسة الصلح أن إنهاء الخصومات بين العائلات لا يقتصر على إسدال الستار على خلاف قديم وإنما يمثل بداية جديدة لحياة يسودها الأمن والاستقرار والمحبة خاصة عندما تكون الخصومة بين أبناء العمومة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الذي تقوم به ساحة آل الطيب ولجان المصالحات في السعي إلى إنهاء الخصومات وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وترسيخ قيم العفو والتسامح ونبذ الخلافات.

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