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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء الدراسة في المدارس الدولية الأحد القادم .. وقرارات هامة لضمان انضباطها

بدء الدراسة في المدارس الدولية الأحد القادم
بدء الدراسة في المدارس الدولية الأحد القادم
ياسمين بدوي

موعد بدء العام الدراسي 2027  في المدارس الدولية ..  حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأنه ، مؤكدة أنه من المقرر أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 6 سبتمبر 2026 .

وقبل بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الدولية .. أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من القرارات الهامة التي من شأنها احكام السيطرة على المدارس الدولية وضمان تحقيق إنضباط العملية التعليمية بها .

إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  على أهمية تدريس مادة التربية الدينية، نظرًا لدورها المحوري في بناء القيم والأخلاق لدى الطلاب

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الإلتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية) داخل المدارس الدولية، بما يعزز الهوية الوطنية والثقافية لدى الطلاب.

وأكد أن مواد الهوية الوطنية (التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ)، من المواد الأساسية في المدارس الدولية ، بإعتبارها ركائز رئيسية في بناء الهوية الوطنية وترسيخ القيم والثقافة والانتماء لدى الطلاب.

منع نظام الهوم سكولينج

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منع تطبيق نظام “هوم سكولينج”في أي من المدارس الدولية ، وكذلك منع الترويج له أو التحايل على الضوابط المنظمة للعملية التعليمية، مشددة على أن أي مدرسة دولية ستخالف ذلك سوف تتعرض للمساءلة القانونية وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدها  وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن حماية حقوق الطلاب والحفاظ على انتظام العملية التعليمية.

قرارات جديدة بشأن تحويل طلاب الثانوي إلى المدارس الدولية

وفي إطار تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتحسين جودة مخرجاتها، واستكمال جهودها في إحكام ضبط عناصر العملية التعليمية، أصدرت الوزارة توجيهًا رسميًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن تنظيم إجراءات التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالمرحلة الثانوية، بما يضمن سلامة تطبيق النظم التعليمية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء اختصاصها الأصيل بالإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ومتابعة تطبيق القواعد المنظمة للقبول والقيد والتحويل، بما يحقق الانضباط داخل المنظومة التعليمية ويحافظ على جودة العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن البرامج الدراسية المطبقة بالمدارس الدولية في المرحلة الثانوية تعتمد على مسار أكاديمي متتابع وتراكمي يبدأ من الصف الأول الثانوي، ويلتزم الطالب فيه بدراسة البرنامج منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي؛ ونظرا لما قد يتسبب فيه التحويل إلى هذه المدارس اعتبارًا من الصف الثاني أو الصف الثالث الثانوي من إخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي، بما يؤثر سلبًا على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب؛ شددت الوزارة على الالتزام الكامل بالضوابط التالية:

أولًا: حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي، اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026 / 2027، إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ثانيًا: يُعد العام الدراسي 2026 / 2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ثالثًا: يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028.

وأشارت الوزارة إلى أنه في جميع الأحوال يتم قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026 / 2027 بهذه النوعية من المدارس وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.

كما أكدت الوزارة التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مشددة على أن أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط سيترتب عليه إحالة المسؤول عن إصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه إلى التحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحفاظ على سلامة تطبيق النظم التعليمية الدولية، وضمان تحقيق الانضباط المؤسسي، وصون حقوق الطلاب، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم المصرية.

قرار عاجل بشأن اعتماد شهادات طلاب المدارس الدولية الأمريكية
 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجهات الاعتماد بنظام المدارس الدولية الأمريكية ، بعدم اعتماد أي شهادة للطلاب بالمدارس ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية أو مطالبة المدارس بأي رسوم مقابل اعتماد شهادات الطلاب، واقتصار ذلك على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك في إطار ما أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من ضوابط منظمة لإعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية للمناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) وما أصدرته من تعميمات بشأن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دون غيرها بإتخاذ إجراءات اعتماد وتوثيق كافة شهادات الطلاب الذين يدرسون بالمدارس الدولية.

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن ختم الشهادات سينفذ الآن عبر لجنة مركزية بالوزارة تضم ممثلين عن المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية، لضمان توحيد الإجراءات والشفافية، مع إمكانية توثيق الشهادات لاحقًا من وزارة الخارجية مقابل رسوم تصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتابع أنه على أن أي مدرسة تفرض رسومًا إضافية غير معلنة ستخضع لإجراءات رقابية صارمة، مؤكداً أن الوزارة وحدها المخوّلة بإصدار الأختام الرسمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إصدار لائحة شاملة لتنظيم المدارس الخاصة والدولية قريبًا لضمان ضبط المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

إلزام المدارس الدولية بإعلان مصروفات المدارس الدولية بنسب الزيادة المقررة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية ونسب الزيادة المقررة، كما أكد على ضرورة إلتزام المدارس الدولية بالإعلان عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي الجديد على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مدرسة قبل بداية شهر أغسطس المقبل لتمكين أولياء الأمور من الاطلاع عليها في الوقت المناسب.

وتطرق الوزير محمد عبد اللطيف لمواد الهوية الوطنية، وهي اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، مشددًا على أن هذه المواد تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وترسيخ هويته الوطنية والثقافية.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف ضمان التطبيق السليم لمناهجها وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، بما يضمن حصول كل طالب على تعليم حقيقي يعكس مستواه الفعلي.

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