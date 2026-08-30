نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ إمام عاشور

انتقد أحمد كشري، لاعب الأهلي السابق، بعض الظواهر الجديدة التي ظهرت في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحياة اللاعبين الشخصية وظهور أسرهم وزوجاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأضاف كشري، في تصريحات ببرنامج "الكلاسيكو"، أن هذا الأمر أصبح منتشرًا بين اللاعبين بصورة لافتة، معتبرًا أنه ظاهرة جديدة نسبيًا على كرة القدم المصرية.

وأعرب لاعب الأهلي السابق عن حزنه من إمام عاشور، بسبب استحواذه على مساحة كبيرة من الاهتمام عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن اللاعب مطالب بالتركيز بصورة أكبر على أدائه داخل الملعب، قائلًا: «نحن نريدك في الملعب لتؤدي دورك».