أول ظهور لـ إمام عاشور.. الأهلي يحقق الفوز بهدفين أمام دلفي وديا

حقق فريق الاهلي الفوز امام دلفي في اللقاء الودي الذي اقيم بينهم اليوم السبت

وسجل هدفي فوز الأهلي في مباراة دلفي الودية المغربي سفيان بن جديدة وأقطاي عبد الله، بينما استقبلت شباك محمد الشناوي هدف دلفي الوحيد.

وشهدت المباراة الودية التي خاضها الأهلي مشاركة عدد كبير من اللاعبين البدلاء في صفوف الفريق الأحمر

ودخل الأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي وياسر إبراهيم إلى جانب أشرف داري وأحمد عيد ومحمد رأفت، بالإضافة إلي عمر الساعي وأحمد رضا وإمام عاشور وحسين الشحات وسفيان بن جديدة ورضا سليم

‏وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق زد بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.‏

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