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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الثلاجة لمائدة الطفل.. أطعمة شائعة قد تتحول إلى خطر صامت يهدد صحتهم

التسمم
التسمم
محمد البدوي

أصبح التسمم الغذائي لا يرتبط دائمًا بتناول أطعمة غريبة أو مجهولة المصدر، إذ قد تختبئ الخطورة في أطعمة شائعة نتناولها يوميًا، خاصة إذا لم يتم حفظها أو إعدادها بالطريقة الصحيحة.

مرضى الأمراض المزمنة وضعف المناعة

وتزداد خطورة الإصابة لدى الأطفال وكبار السن والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة وضعف المناعة، نظرًا إلى احتمالية تعرضهم لمضاعفات أكثر حدة. 

 قواعد النظافة والتخزين 

ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة إلى حفظ الأطعمة لفترات أطول، تصبح قواعد النظافة والتخزين والتسوية الجيدة ضرورة لا يمكن تجاهلها.

ويحذر متخصصون من ممارسات شائعة قد تمنح البكتيريا فرصة للنمو، مؤكدين أن الوقاية تبدأ من اختيار الطعام وتنتهي بطريقة تقديمه وتناوله.

أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي

مصدر الطعام وطريقة حفظه.. خط الدفاع الأول

وأكد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن الوقاية من التسمم الغذائي تبدأ من التعامل السليم مع الطعام منذ لحظة شرائه وحتى تقديمه على المائدة.

وأوضح أن سلامة الغذاء ترتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها مصدر الطعام، وطريقة تخزينه، ودرجة حفظه، بالإضافة إلى التأكد من طهيه بشكل جيد، مشيرًا إلى أن إهمال أي من هذه الخطوات قد يزيد من فرص نمو البكتيريا الضارة والتعرض للتسمم الغذائي.

هل الخل والليمون يقضيان على البكتيريا؟

وأشار استشاري الطب الوقائي، إلى أن استخدام الخل أو الليمون قد يساهم في تقليل بعض البكتيريا الموجودة على الأطعمة، إلا أن الاعتماد عليهما وحدهما لا يمثل وسيلة كافية لضمان سلامة الغذاء.

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وشدد على أن الإجراءات الأساسية تظل مرتبطة بالتخزين السليم والتسوية الجيدة، إلى جانب الحفاظ على نظافة اليدين وأدوات إعداد الطعام والأسطح المستخدمة في المطبخ.

الفريزر لا يعني القضاء على البكتيريا

ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن تجميد الطعام يؤدي بالضرورة إلى قتل جميع البكتيريا الموجودة به.

وأوضح الدكتور شريف حتة ، أن درجات الحرارة المنخفضة داخل الفريزر لا تقتل البكتيريا بالضرورة، وإنما قد تحد من نشاطها ونموها، بينما تساعد درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن الطهي الجيد على القضاء على عدد كبير من البكتيريا المسببة للأمراض.

تحذير خاص عند إعداد طعام الأطفال

وشدد على أهمية تقديم الأطعمة للأطفال بعد التأكد من تسويتها جيدًا، لافتًا إلى ضرورة الانتباه بشكل أكبر عند تجهيز وجبات الأطفال التي يتم تناولها خارج المنزل.

التسمم الغذائي

وأشار إلى أن عدم توافر وسيلة مناسبة لحفظ الطعام وتبريده داخل المدرسة قد يزيد من خطورة فساد بعض الأطعمة، خاصة إذا ظلت لفترات طويلة في درجات حرارة غير مناسبة.

النظافة.. خطوة أساسية للوقاية

وأكد استشاري الطب الوقائي أن غسل اليدين جيدًا قبل إعداد الطعام أو تناوله يمثل أحد أهم الإجراءات التي تساعد على الحد من انتقال البكتيريا.

كما شدد على ضرورة تنظيف أدوات الطعام والأسطح المستخدمة في إعداد الوجبات، فضلًا عن غسل الخضروات والفواكه جيدًا قبل تناولها أو استخدامها في إعداد الطعام.

من الأكثر عرضة لمضاعفات التسمم الغذائي؟

وحذر الدكتور شريف حتة من أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة لمضاعفات التسمم الغذائي مقارنة بغيرها، وفي مقدمتها:

  • الأطفال.
  • كبار السن.
  • النساء الحوامل.
  • أصحاب الأمراض المزمنة.
  • الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

ولذلك، فإن التعامل بحذر مع الطعام، والالتزام بقواعد النظافة والتخزين والتسوية، يمثل خطوة أساسية لحماية هذه الفئات من المخاطر الصحية المحتملة.

أعراض التسمم

الوقاية تبدأ من المطبخ

وتؤكد هذه النصائح أن تجنب التسمم الغذائي لا يعتمد على إجراء واحد، وإنما على مجموعة من الممارسات اليومية تبدأ باختيار مصدر موثوق للطعام، مرورًا بحفظه وفصله عن الأطعمة النيئة، وصولًا إلى طهيه جيدًا وتقديمه في ظروف آمنة، خاصة للأطفال والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

التسمم التسمم الغذائي أطعمة غريبة الأمراض المزمنة سلامة الغذاء

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