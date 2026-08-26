إصابة 13 شخصًا بتسمم غذائي بعد تناول وجبة طعام فاسد في بني سويف

أصيب 13 شخصًا، بينهم أطفال، بادعاء تسمم غذائي عقب تناولهم طعامًا فاسدًا من أحد المطاعم، بينهم حالات أشارت إلى تناول وجبة «بروست»، بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة المعنية ، بلاغًا يفيد بإصابة عدد من المواطنين بادعاء تسمم غذائي عقب تناول وجبات من أحد المطاعم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الإسعافات والعلاج اللازم، تحت إشراف الفرق الطبية بالمستشفى.

وشملت قائمة المصابين: «عبد العزيز ل. ح. أ.»، 16 عامًا، طالب، من ميدوم، و«عبد الرحمن ر. م. س.»، 20 عامًا، من جزيرة المساعدة، و«ياسين أ. ر. ح.»، 15 عامًا، من الواسطى، و«علا ج. م. ع.»، 30 عامًا، ربة منزل، من صفط الغربية، و«دنيا م. ي. س.»، 28 عامًا، من عزبة سعد الدين، و«عائشة ج. ا. م.»، 25 عامًا، من أفوه، و«سلطان ع. ح.»، 67 عامًا، من قرية قمن العروس، و«محمد ع. أ»، 21 عامًا، من كوم إدريجة.

كما ضمت قائمة المصابين «إسراء و. س»، 25 عامًا، وشقيقها «فارس و. س»، 9 أعوام، من قرية العطف، و«أسماء أ. ق. ع.»، 30 عامًا، من صفط الشرقية، و«تسنيم ح. ح.»، 9 أعوام، وشقيقتها «ريتاج ح. ح»، 10 أعوام، من صفط الشرقية.

وأفادت البيانات الأولية بأن عددًا من المصابين أشاروا إلى تناول طعام فاسد من أحد المطاعم، فيما ذكر آخرون تناول وجبة «بروست» قبل ظهور الأعراض، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع متابعة الحالات المصابة داخل مستشفى الواسطى المركزي.