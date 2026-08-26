تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة بلغ 14 سفينة، وتم تداول 15 ألف طن بضائع و938 شاحنة و217 سيارة،بالإضافة إلي وصول وسفر 2190 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز - في بيان اليوم / الأربعاء / - أن حركة الواردات شملت 7 سفن و 4500 طن بضائع و 419 شاحنة و 129 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 سفن و 10 آلاف و500 طن بضائع و 519 شاحنة و 88 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي POSEIDON EXPRESS ، وأمل والحرية، بينما غادرته 4 سفن وهيALCUDIA EXPRESS وPELAGOS و EXPRESS،BRIDGE و الحرية2؛ فيما شهد ميناء نويبع تداول 4735 طن بضائع و334 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهى "آيلة، والحسين، وآور وسينا".