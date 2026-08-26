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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يودع زملائه في مانشستر سيتي قبل المغادرة إلى توتنهام

مرموش
مرموش
باسنتي ناجي

كشفت صحيفة «ذا أثليتك» عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في ظل اقترابه من الانتقال إلى صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الحالية.

عمر مرموش 

وأفادت الصحيفة بأن عمر مرموش يخضع للكشف الطبي مع نادي توتنهام، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق اللندني.

وأضاف التقرير أن اللاعب المصري قام بتوديع زملائه في مانشستر سيتي، في خطوة تشير إلى اقتراب رحيله عن النادي وبدء تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مرموش قد انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، وقدم مستويات مميزة مع الفريق، قبل أن يرتبط اسمه خلال الفترة الأخيرة بالرحيل عن ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم التفاصيل النهائية للصفقة والإعلان الرسمي عن انتقال عمر مرموش إلى توتنهام، حال اجتيازه الفحوصات الطبية واستكمال الإجراءات الخاصة بالتعاقد.

ويترقب عشاق الكرة المصرية مصير مرموش، خاصة أن انتقاله إلى توتنهام سيمنحه فرصة جديدة لمواصلة مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تجربته مع مانشستر سيتي.

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