فتحي سند يعلن على استمرار إمام عاشور مع الأهلي حتى 2030

علق الناقد الرياضي فتحي سند على إعلان النادي الأهلي تمديد تعاقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2030، ليستمر اللاعب مع القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

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وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الرحلة مستمرة.. الأهلي يجدد عقد نجمه إمام عاشور حتى عام 2030 ».

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا تمديد تعاقد إمام عاشور حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أحد أبرز عناصر الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء تمديد عقد إمام عاشور خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتجديد التعاقد، بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

وأكد إمام عاشور خلال جلسة تجديد تعاقده اعتزازه الكبير بالنادي الأهلي وجماهيره، معربًا عن امتنانه للدعم الذي يحظى به، ورغبته في استكمال مسيرته مع الفريق وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

ويواصل إمام عاشور مشواره مع الأهلي، بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق، وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لمواصلة اللاعب تألقه والمساهمة في حصد المزيد من البطولات.