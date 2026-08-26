هندسة شبرا تحتفل بتخرج 400 متدرب من برامج أكاديميتي Cisco و Huawei

احتفلت كلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها ، بتخرج أكثر من 400 طالب وطالبة، عقب اجتيازهم عددا من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وذلك في إطار برامج التعاون بين جامعة بنها وأكاديميتي Cisco وHuawei.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتأهيل طلابها وخريجيها لمتطلبات سوق العمل، من خلال التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي.

وأشار " الجيزاوي "، إلى أن جامعة بنها تعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، بما يسهم في بناء كوادر شابة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.



من جانبه، أكد الدكتور محمد سعيد ، عميد كلية الهندسة بشبرا، حرص الكلية على توفير فرص تدريبية متميزة للطلاب، بما يساعدهم على اكتساب المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة، موضحا أن إعداد المهندس لم يعد يقتصر على الجانب الأكاديمي، وإنما يتطلب كذلك امتلاك مهارات تطبيقية وقدرات تكنولوجية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف عميد الكلية أن التعاون مع أكاديميتي Cisco وHuawei يمثل نموذجا مهما للتكامل بين التعليم الجامعي والتدريب المتخصص، ويسهم في إتاحة برامج تدريبية متقدمة للطلاب في عدد من المجالات التكنولوجية الحديثة.

وشملت برامج التدريب بأكاديمية Huawei عددًا من التخصصات، من بينها الحوسبة السحابية Cloud Computing، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة AI and Big Data، وتقنيات الجيل الخامس 5G Technologies، وذلك تحت إدارة الدكتورة هالة عبدالقادر.

كما تضمنت برامج أكاديمية Cisco عددًا من البرامج المتخصصة في الشبكات والأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي، من بينها CCNA Introduction، وCCNA Routing and Switching، وCCNA Cybersecurity، وPython Essentials، وMachine Learning، تحت إدارة الدكتور عدلي تاج الدين.

وضمت الدفعة المتخرجة طلابا من جامعات وجهات تعليمية مختلفة، بما يعكس حرص جامعة بنها على توسيع نطاق الاستفادة من برامجها التدريبية وإتاحة فرص تطوير المهارات أمام أكبر عدد ممكن من الشباب.