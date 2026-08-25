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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موعد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة بنها للعام الجديد

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلنت جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، بدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الأكاديمي 2026/2027.


وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن أعمال الكشف الطبي تبدأ اعتبارا من الأحد 30 أغسطس 2026، وتستمر حتى الأربعاء 30 سبتمبر 2026، وفقًا للمواعيد المحددة لكل طالب من خلال نظام الحجز الإلكتروني.
وأوضح الدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية، أن الطلاب المستجدين مطالبون بالدخول إلى النظام الإلكتروني لحجز موعد الكشف الطبي، مع ضرورة متابعة التنويهات الخاصة بورود بيانات الطلاب من مكتب التنسيق على الموقع، والالتزام بالموعد المحدد في استمارة الكشف الطبي.
وأشار علاء مجدي، المنسق العام للكشف الطبي، إلى أن عدم الالتزام بالموعد المحدد للكشف الطبي يترتب عليه تطبيق رسوم تخلف، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لاستكمال إجراءات الكشف في سهولة ويسر.
ويتم إجراء الكشف الطبي للطلاب وفقًا للكليات على النحو التالي: التجارة: العيادة الطبية بكلية التجارة والآداب: العيادة الطبية بكلية الآداب والعلوم: العيادة الطبية بكلية العلوم والتربية النوعية: العيادة الطبية بكلية التربية النوعية والتربية: العيادة الطبية بكلية التربية.
وكلية العلاج الطبيعي: العيادة الطبية بكلية العلاج الطبيعي والطب البشري: العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها والهندسة ببنها: العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها والتمريض: العيادة الطبية بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض: العيادة الطبية بكلية التمريض والحقوق: العيادة الطبية بكلية الحقوق والحاسبات والذكاء الاصطناعي: العيادة الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية: العيادة الطبية بكلية الفنون التطبيقية وعلوم الرياضة: العيادة الطبية بكلية علوم الرياضة والطب البيطري: العيادة الطبية بكلية الطب البيطري الزراعة: العيادة الطبية بكلية الزراعة والهندسة بشبرا: العيادة الطبية بكلية الهندسة بشبرا.
يذكر أنه تم تخصيص مقر للدعم الفني لمساعدة الطلاب في تسجيل طلبات الكشف الطبي، حال وجود أي معوقات أثناء عملية التسجيل، وذلك بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدور السادس – البوابة الإلكترونية للجامعة، يوميا عدا الجمعة والسبت، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.
وتناشد جامعة بنها الطلاب المستجدين سرعة الدخول إلى نظام الحجز الإلكتروني، ومتابعة الموقع لمعرفة موعد الكشف بعد ظهور بياناتهم الواردة من مكتب التنسيق، مع الالتزام بالموعد المحدد في استمارة الكشف الطبي، لضمان استكمال الإجراءات في المواعيد المقررة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها

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