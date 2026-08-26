محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي

شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، إلى جانب أهالي المحافظة.

حضر الاحتفالية السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري، ومدير مديرية الأوقاف، ومدير مكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عدد من الكلمات الدينية التي تناولت الدروس والعبر المستفادة من السيرة النبوية العطرة، وأهمية الاقتداء بأخلاق الرسول الكريم ﷺ، وترسيخ قيم التسامح والتكافل والوحدة بين أبناء المجتمع.

كما تضمنت الكلمات التأكيد على أهمية استلهام القيم النبوية في العمل والإخلاص والبناء والتنمية، وتعزيز روح التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن.

وتخللت الاحتفالية مجموعة من الابتهالات والأناشيد والمدائح النبوية، التي أضفت أجواءً روحانية على الفعالية وسط تفاعل الحضور.

وفي ختام الاحتفالية، قدم الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، التهنئة إلى القيادة السياسية والشعب المصري، وإلى أهالي محافظة البحر الأحمر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير والأمن والازدهار.