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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة تكثف جهودها بالمطارات والمنافذ لمراقبة رحلات العمرة ورصد الكيانات غير الشرعية

العمرة
العمرة
محمد الاسكندرانى

أكدت غرفة شركات السياحة أنها تتابع باهتمام كبير جهود تكثيف الرقابة والمتابعة على رحلات العمرة بالمطارات والمنافذ المختلفة، والجهد المتميز للجان وزارة السياحة والآثار لمتابعة تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة للموسم، ومنع عمل الوسطاء والكيانات غير الشرعية خاصة في مجال السياحة الدينية وبصورة تضر بالمواطنين وحقوقهم وكذلك تضر بالشركات الجادة والملتزمة .
 

وأكدت الغرفة أن هناك تعاون وتنسيق بين لجنة السياحة الدينية ولجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية بالغرفة لمتابعة كل ما يتعلق برحلات العمرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار التواصل والتنسيق مع سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، لبحث مستجدات أعمال المتابعة والرقابة على رحلات العمرة.

وأشادت الغرفة بجهود لجان الوزارة في متابعة الرحلات ورصد ومواجهة عمل الكيانات غير الشرعية في التنظيم المخالف لرحلات العمرة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

متابعة ميدانية بالمطارات والمنافذ

وقد أكدت سامية سامي، أن لجان المتابعة تعمل منذ فترة وبدأت تكثف تواجدها بالمطارات والمنافذ، بالتزامن مع موسم العمرة، تنفيذا لتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بتشديد الرقابة على منظومة السياحة الدينية والتصدي لأي نشاط خارج الإطار القانوني

وأشارت إلى أن أعمال المتابعة تشمل فحص بيانات المعتمرين القادمين والمغادرين، والتأكد من الشركة السياحية المنفذة للرحلة وآليات تنظيمها، والجهة التي قامت بالتعامل مع المعتمر، وتجميع جوازات سفرهم، وبياناتهم وعناوينهم، والشركة المنظمة للرحلة والجهة المسؤولة عن الإشراف على المعتمرين، كما تشمل المتابعة تشمل التأكد من وجود مشرف تابع للشركة السياحية على الرحلة وفقًا للضوابط المنظمة، والتحقق من عدم تنفيذ رحلات العمرة من خلال وسطاء أو كيانات غير مرخصة.
حماية المعتمرين والشركات الملتزمة


وأكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية أن تكثيف أعمال المتابعة والرقابة يمثل عنصرًا أساسيًا لضبط سوق السياحة الدينية وحماية المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الشركات السياحية الملتزمة بالضوابط والقواعد المنظمة، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والغرفة يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة الكيانات غير الشرعية والوسطاء، ودعم انضباط سوق العمرة، وبما يحفظ حقوق الدولة ويدعم جهودها في تطوير منظومة السياحة الدينية، ويرسخ حق المواطن في الحصول على الخدمة من خلال شركات السياحة المرخصة،  


رصد ومتابعة مواقع التواصل

وأشار وليد خليل رئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية بالغرفة إلى أن أعمال المتابعة تمتد أيضًا إلى ما يتم تداوله والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن برامج العمرة، بما في ذلك المحتوى المنشور من جانب المؤثرين والمدونين، للتأكد من توافق ما يتم الإعلان عنه مع القواعد والضوابط المنظمة لموسم العمرة.


وأوضح أن هذه المتابعة تستهدف التصدي لأي محاولات للترويج لبرامج أو خدمات عمرة من خلال جهات غير مرخصة، أو استغلال منصات التواصل الاجتماعي في تسويق برامج أو خدمات خارج الإطار القانوني.

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