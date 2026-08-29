التسمم الغذائي.. التخزين والتسوية الجيدة خط الدفاع الأول لحماية الأطفال

حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من مخاطر التسمم الغذائي الناتج عن سوء التعامل مع الأطعمة، مؤكدا أن سلامة الغذاء ترتبط بشكل أساسي بمصدر الطعام، وطريقة تخزينه وحفظه، بالإضافة إلى مدى طهيه وتسويته بشكل سليم.

وأوضح شريف حتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التعامل الصحيح مع الأطعمة يعد عاملا أساسيا للحد من نمو البكتيريا والتقليل من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي.

وأشار إلى أن استخدام الخل والليمون يمكن أن يساهم في تقليل نسبة البكتيريا الموجودة على بعض الأطعمة، إلا أن ذلك لا يغني عن الالتزام بقواعد التخزين السليم والتسوية الجيدة، مشددا على أهمية الفصل بين الأطعمة النيئة والمطهية داخل الثلاجة لمنع انتقال التلوث.

التجميد لا يعني القضاء على البكتيريا

ولفت استشاري الطب الوقائي والصحة العامة إلى أن درجات الحرارة المنخفضة داخل الفريزر لا تقتل البكتيريا بالضرورة، وإنما قد تحد من نشاطها، بينما تسهم درجات الحرارة المرتفعة أثناء طهي الطعام وتسويته جيدا في القضاء على العديد من أنواع البكتيريا المسببة للأمراض.

وشدد على ضرورة تقديم أطعمة جيدة التسوية للأطفال، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها وسيلة مناسبة لحفظ الطعام مبردا داخل المدرسة، لتجنب تعرضه للتلف أو نمو البكتيريا.

النظافة الشخصية تحمي من التسمم الغذائي

وأكد شريف حتة أهمية غسل اليدين جيدا قبل إعداد الطعام وتناوله، إلى جانب تنظيف أدوات الطعام والأسطح المستخدمة في التحضير، فضلا عن غسل الخضروات والفواكه بصورة جيدة قبل تناولها.

وأوضح أن هناك فئات تكون أكثر عرضة لمضاعفات التسمم الغذائي مقارنة بغيرها، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والحوامل، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ما يستدعي اتخاذ مزيد من الاحتياطات عند التعامل مع الطعام.