مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث إنقلاب دراجة نارية على طريق موشا أسيوط الزراعى.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث أسفر عن وفيات ومصاب .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين وفاة كلا من زياد . م . ع ، محمد .م . م ، أدهم . م . ج ، تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حرر محضر بالواقعة وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات بواسطة النيابة العامة بأسيوط.