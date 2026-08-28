أسيوط: تسليم الشباب شهادات كورس البرمجة والذكاء الاصطناعي

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات النشء والشباب وتأهيلهم بالمهارات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يمكنهم من مواكبة التطورات المتسارعة، ويعزز قدراتهم على الإبداع والابتكار والمنافسة في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة بأسيوط، برئاسة ريهام سعيد، مدير المكتبة، نظمت حفل تسليم شهادات اجتياز المشاركين في المرحلة الأولى والثانية من كورس البرمجة وكورس الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة وزارة التنمية المحلية «أنا متعلم مدى الحياة»، التي تستهدف نشر ثقافة التعلم المستمر وتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية لدى النشء والشباب.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن البرامج التدريبية، التي قام بتنفيذها المدرب علي النسر، تضمنت تدريب المشاركين على أساسيات البرمجة ومفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال محتوى علمي وتطبيقي يواكب احتياجات العصر، ويساعدهم على اكتساب مهارات رقمية حديثة تؤهلهم لمواصلة التعلم والتطور في المجالات التكنولوجية.

وأضاف المحافظ أن حفل الختام شهد تكريم المتدربين وتسليمهم شهادات اجتياز تقديرًا لالتزامهم وجهودهم خلال فترة التدريب، وتحفيزًا لهم على مواصلة تطوير مهاراتهم والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة، مؤكدًا أهمية تشجيع النشء والشباب على اكتساب المهارات المستقبلية التي تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم والعمل والإبداع.

وأكد محافظ أسيوط استمرار دعم المحافظة للمبادرات والبرامج التدريبية التي تستهدف بناء قدرات النشء والشباب وتعزيز الثقافة الرقمية لديهم، وتوفير فرص التعلم والتدريب في المجالات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل والاستفادة من التطور المتسارع في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.