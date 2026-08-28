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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستجدات جديدة في أزمة زيزو والزمالك.. مهلة 10 أيام أمام الطرفين

احمد سيد زيزو
احمد سيد زيزو
سارة عبد الله

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال تصريحاتها عبر برنامج «ملعب ON»، عن آخر تطورات أزمة أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، في ظل استمرار الشكاوى المقدمة بين الطرفين أمام اتحاد الكرة.

وقالت ريهام حمدي إن أزمة زيزو مع نادي الزمالك ما زالت مستمرة داخل أروقة اتحاد الكرة، موضحة أن اللاعب تقدم باستئناف على القرار الصادر في شكواه ضد النادي، كما تقدم نادي الزمالك باستئناف أيضًا.

وأوضحت أن اتحاد الكرة حدد مهلة جديدة لكل من زيزو ونادي الزمالك لتقديم المستندات الخاصة بالاستئناف، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ أمس.

وأضافت: «كل من الزمالك وزيزو يقدم المستندات الخاصة بيه خلال 10 أيام من تاريخ إمبارح، كل واحد معاه ورق ومستندات يثبت الاستئناف بتاعه يقدمه ونشوف».

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تقديم كل طرف المستندات التي يستند إليها في موقفه، على أن يتم بحثها من جانب الجهات المختصة باتحاد الكرة، تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن الشكاوى المتبادلة بين اللاعب ونادي الزمالك.

ريهام حمدي أحمد سيد زيزو الزمالك

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