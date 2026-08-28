يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي مع فريق زد ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وزد والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وزد اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد

وتنقل مباراة الأهلي وزد عبر قناة أون سبورت، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

ويدخل الأهلي المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما استهل مشواره في الدوري بالفوز على إنبي بنتيجة 3-2، بينما يسعى زد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.