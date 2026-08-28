ترامب: انتصرنا في معركة مضيق هرمز.. والتهديدات الإيرانية “ضعيفة”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع "أكسيوس" إن واشنطن "انتصرت في معركة مضيق هرمز"، معتبراً أن التهديدات الإيرانية الحالية "ضعيفة" ولا تدفع طهران نحو التصعيد.

ترامب: الإيرانيون لا يريدون العودة للضربات

وفي حديثه لـ "أكسيوس"، قلل ترامب من جدية التصعيد الإيراني قائلاً: "خُلاصة الأمر أن الإيرانيين لا يريدون أن نعود لضربهم".

ونشر ترامب لاحقاً صورة تضمنت قائمة أطلق عليها "الأراضي الأمريكية"، تصدرتها عبارة "مضيق هرمز" وإلى جانبها كلمة "جديد".

مسؤولون أمريكيون: سيطرة جزئية على المضيق وقدرة إيرانية محدودة

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن إيران "فقدت سيطرتها جزئياً على مضيق هرمز"، وأن الجيش الأمريكي "يسيطر فعلياً على معظمه" حالياً.

وأوضح مسؤول أمريكي للموقع أن "قدرة إيران على استهداف السفن في المضيق بدقة أصبحت محدودة"، لافتاً إلى أن الضربات الإيرانية لم تصب سوى 2% فقط من إجمالي السفن التي عبرت المضيق الشهر الماضي.

إزالة 200 جسم مشتبه به وتوسيع الممر الملاحي

وكشف التقرير عن إزالة نحو 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي لمضيق هرمز خلال الفترة الماضية، تبين أن 11 منها فقط كانت ألغاماً حقيقية.

وأضاف أن ما بين 20 إلى 30 ناقلة تعبر الممر الجنوبي للمضيق كل ليلة، ناقلة ما يقدر بـ 9 إلى 10 ملايين برميل نفط.

وأشار "أكسيوس" إلى أن واشنطن تسعى لتوسيع الممر الرئيسي للمضيق ليصبح قادراً على مرور 50 سفينة دخولاً وخروجاً كل ليلة بحلول منتصف سبتمبر المقبل.

الخزانة الأمريكية: 130 مليون برميل عبرت في أسبوعين وصادرات إيران صفر

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الـ14 يوماً الماضية، في حين لم تنقل إيران "أي برميل" خلال الفترة نفسها.