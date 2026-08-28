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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية: تحرير 776 مخالفات مخابز وأسواق وضبط لحوم ودواجن ودقيق بلدي

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تلقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تقريراً عن جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع الوحدات المحلية، في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ، حيث تم تحرير 776 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية موسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار أسبوع بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، تضمنت 459 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و317 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخري .

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير محضري جنح ضد مخابز بلدية بنواحي قويسنا ، لتجميعهم شكائر دقيق بلدي مدعم محظور تداوله لبيعه بالسوق السوداء  والتربح بدون وجه حق ، كما تم ضبط كميات من اللحوم والدواجن والاعلاف مجهولة المصدر بنطاق قويسنا ، بركة السبع ، السادات وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.

المنوفية محافظة المنوفية محاضر لحوم فاسدة دقيق مدعم

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