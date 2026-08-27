الهزار قلب جد .. القبض على طرفى مشاجرة بسلاح أبيض بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من شخصان لقيامهما بالتعدى على شقيقها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الشهداء من (شقيق القائمة على النشر "مصاب بجروح قطعية بالجسم" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات بينهم حول المزاح.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف ، وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") ، ونفوا قيامهم بسرقة الهاتف المحمول الخاص به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

