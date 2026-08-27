التحريات تكشف المستور في جريمة خطف نجل صاحب شركة وطلب فدية 12 مليون جنيه

كشفت التحريات تفاصيل مخطط خطف نجل صاحب شركة، مشيرة إلى أن المتهم الرابع اتفق مع المتهم الأول على تنفيذ الواقعة أثناء فترة احتجازهما على ذمة قضايا أخرى.

وأفادت التحريات بأن الاتفاق جاء بعد علم المتهمين بقدرة والد المجني عليه على دفع مبلغ الفدية، حيث خططا لخطف نجله واحتجازه لإجبار الأسرة على دفع الأموال مقابل إطلاق سراحه.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول استعان بمتهمين آخرين لمراقبة المجني عليه ورصد تحركاته، تمهيدًا لتنفيذ مخطط الخطف.



كما كشفت التحقيقات في واقعة خطف نجل صاحب شركة، تفاصيل مثيرة حول احتجاز المجني عليه وطلب فدية مالية من أسرته مقابل إطلاق سراحه.

وقال والد المجني عليه في التحقيقات إن المتهمين اتصلوا به من هاتف نجله، وأخبروه باحتجازه، مطالبين بفدية قدرها 500 ألف دولار و500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

فيما روى المجني عليه تفاصيل واقعة خطفه، مؤكدًا أن المتهمين اعترضوا طريقه أمام مسكنه، وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء، قبل أن يقيدوه ويقتادوه إلى إحدى الشقق، حيث تعرض للتهديد والإكراه، إلى أن تمكن من الهرب.



عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بخطف نجل رجل اعمال في المقطم، وطلب فدية قدرها 12 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين خطفوا المجني عليه بالإكراه من أمام مسكنه، بعد تهديده بأسلحة بيضاء وتكبيل يديه واقتياده داخل سيارة إلى شقة معدة لاحتجازه، كما استولوا على هاتفه ومتعلقاته وهددوه بالقتل.



وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ساوموا والد المجني عليه على الفدية، وأجبروه خلال احتجازه على التوقيع والبصم على 9 إيصالات أمانة تحت وطأة التهديد.



وأفادت التحريات بأن المتهم الرابع اتفق مع المتهم الأول، أثناء فترة احتجازهما على ذمة قضايا أخرى، على تنفيذ مخطط الخطف، مستغلين علمه بقدرة والد المجني عليه على دفع الفدية، ثم استعان المتهم الأول بمتهمين آخرين لمراقبة المجني عليه وترصد تحركاته.



وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين الأربعة بالسجن المشدد 5 سنوات عن الاتهامات المسندة إليهم.