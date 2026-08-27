أزمة مالية تضرب إسرائيل.. رئيس أركان الاحتلال: "الخزينة فارغة" ولدينا أكثر من جبهة حرب

حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير من أن أزمة الميزانية التي يواجهها الجيش تنعكس سلباً على جاهزيته وقدرته على التعامل مع التحديات الأمنية، في وقت تستعد فيه المؤسسة العسكرية لمواجهة توترات متزامنة على عدة جبهات.

زامير: أزمة الميزانية تهدد جاهزية جيش الاحتلال

وقال زامير خلال تقييم للوضع الأمني صباح الخميس: "نواجه في الوقت نفسه معركة على الميزانية. العمل في ظل خزينة فارغة يضر بجاهزية الجيش وقدرته على تنفيذ مهامه".

تأهب مرتفع من إيران إلى غزة والضفة الغربية

وأشار رئيس الأركان، وفق موقع "i24 news" الإسرائيلي، إلى أن الجيش يعد خططاً عملياتية في مختلف الجبهات، بدءاً من إيران مروراً بلبنان وصولاً إلى قطاع غزة، في ظل حالة "توتر متعدد الجبهات".

وأضاف أن الجيش يتابع أيضاً التطورات في الضفة الغربية، خصوصاً مع اقتراب فترة الأعياد، وأصدر توجيهات برفع مستوى التأهب وتعزيز القوات في المنطقة.

وبحسب زامير، سيتم رفع جاهزية فرقة نظامية إضافية لتعزيز القوات العاملة في الضفة الغربية، إلى جانب الاستعداد لتفعيل وحدات وكتائب إضافية بشكل فوري عند الحاجة.

لا تخفيض للقوات خلال فترة الأعياد

وشدد رئيس الأركان على أن الجيش سيبقى في حالة تأهب كاملة خلال فترة الأعياد في جميع الجبهات، مؤكداً عدم إجراء أي تخفيض في حجم القوات أو تعطيل الوحدات العملياتية.

وقال: "الجيش الإسرائيلي بكل منظوماته سيكون في حالة تأهب كاملة ومتعددة الجبهات خلال فترة الأعياد. لا يوجد هدوء ولا تقليص في الجاهزية العملياتية. نحن نعمل على حماية أمن دولة إسرائيل، وهذا هو الاعتبار الوحيد أمامنا. لن ننجر إلى مواضيع قد تشت تركيزنا وجاهزيتنا".

تحديات أمنية ومالية متزامنة

ويأتي تحذير زامير بشأن الميزانية في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية متزامنة، ما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين تمويل الاحتياجات العسكرية المتزايدة والحفاظ على الاستقرار المالي.

وكان رئيس الأركان قد لخص الوضع قائلاً: "هناك العديد من التحديات أمامنا. نقوم بتحديث إجراءات القتال في جميع الجبهات، من إيران مروراً بلبنان وحتى غزة، ونحن في حالة تأهب قصوى أمام احتمال التصعيد المتعدد الجبهات".