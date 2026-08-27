مودرن سبورت يفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة بالدوري

حقق فريق مودرن سبورت الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة 2-0، في إطار الجولة الثانية من الدوري على إستاد القاهرة.

وسجل هدفي مودرن سبورت كل من أحمد مصطفى ومحمود ممدوح في الدقيقتين 78 و86 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يرفع مودرن سبورت رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، واحتل غزل المحلة المركز الـ 20 والأخير دون نقاط.

تشكيل مودرن سبورت

أعلن محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمباراة غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري على إستاد القاهرة.

وجاء تشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف (٩٩)

خط الدفاع : وليد مصطفى (١١) - محمد شرقية (٣) - محمود الحلواني (٢٠) - علي فوزي (٧٧)

خط الوسط : غنام محمد (٢٧) - أحمد يوسف (١٢) - محمد صبري (8)

خط الهجوم: محمد مسعد (١٩) - مايكل ايفسون (٢٩) - محمود ممدوح (٩)

البدلاء : محمود الزنفلي - خالد رضا - طارق السيد - أحمد مصطفى - اللمبي - حمدي مارسيلو - علي زعزع - تيتو - ايبا.