الزمالك يتعادل مع مودرن سبورت 2-2 في ختام ودياته استعدادًا للموسم الجديد

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.



سجل هدفي الزمالك كل من محمود حمدي "الونش" وعمر جابر بينما سجل هدفي مودرن سبورت كل من آدم رجم ومحمد صبري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و محمود بنتايج و محمود حمدي " الونش" ومحمد إسماعيل وعمر جابر ومحمد شحاتة وأحمد فتوح و أدم كايد و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و أحمد شريف وعدي الدباغ.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين، وشهدت الدقيقة السابعة فرصة للزمالك من اختراق لعدي الدباغ لمنقطة جزاء مودرن سبورت ولكن الدفاع تدخل وأنقذ الموقف.

وفي الدقيقة الثانية عشرة تصدى محمد عواد لتسديدة قوية من محمد مسعد لاعب مودرن سبورت وحولها لركلة ركنية، وتوالت محاولات الفريقين الهجومية للتسجيل، وفي الدقيقة الثانية والعشرين، طالب أحمد شريف بالحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة جزاء مودرن سبورت ولكن الحكم واصل اللعب.

وكاد أحمد شريف أن يحرز هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 32 من رأسية بعدما تلقى عرضية متقنة من ركنية آدم كايد، ولكن الدفاع أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 36 دفع الجهاز الفني للزمالك بحسام أشرف بدلًا من أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ونجح محمود حمدي "الونش" في تسجيل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 39 من متابعة لرأسية عدي الدباغ التي أنقذها الحارس لتعود لمدافع الزمالك الذي يسكنها في المرمى.

وسعى أبناء ميت عقبة لتعزيز التقدم في حين حاول مودرن سبورت تعديل النتيجة في الوقت المتبقي لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للأبيض بمهدي سليمان بدلًا من محمد عواد، وفي الدقيقة 53 تمكن عمر جابر من تسجيل الهدف الثاني للزمالك من جملة فنيه بينه وبين أحمد شريف لتنتهي الكرة لدى عمر جابر الذي سدد في المرمى مباشرة.

وتألق مهدي سليمان في الدقيقة 58 وأنقذ مرماه من فرصة محققة لمودرن سبورت من رأسية محمود الحلواني وأبعدها لركلة ركنية، وفي الدقيقة 60 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من أحمد ربيع ومحمد السيد ومحمود جهاد ومصطفى الزناري بدلًا من آدم كايد وأفتوح ومحمد شحاتة ومحمود حمدي "الونش".

وفي الدقيقة 62 تمكن آدم رجم من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول لفريق مودرن سبورت، وفي الدقيقة 68 دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد فرج بدلًا من عمر جابر، وفي الدقيقة 71 دفع الجهاز الفني للأبيض بناصر منسي ومحمد حمد بدلًا من عدي الدباغ وأحمد شريف.

وبعدها دفع الجهاز الفني بكل من أحمد حسام وأحمد خضري بدلًا من محمد إسماعيل ومحمود بنتايج، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لمصطفى الزناري للخشونة في الدقيقة 83 ، ليستكمل الأبيض اللقاء بعشرة لاعبين، وبعدها دفع الجهاز الفني للزمالك بالسيد أسامة بدلًا من حسام أشرف.

وفي الدقيقة 85 سجل محمد صبري هدف التعادل لفريق مودرن سبورت، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.