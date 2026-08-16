التعادل الايجابي يحسم مباراة فياريال وراسينج سانتاندير

انتهت مباراة فياريال و راسينج سانتاندير بالتعادل الايجابي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في الجولة الافتتاحية لموسم 2026–2027 من الدوري الإسباني

و افتتح أندريس مارتين جارسيا التسجيل لراسينغ سانتاندير عبر ركلة جزاء في الدقيقه21 ثم اضاف ي سيرجيو مارتينيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقه 34 من عمر المباراة

وقبل انتهاء الشوط الاول بدقائق تمكن فياريال من تسجيل هدفين متتاليين

واحرز باب جايي الهدف الاول في الدقيقه 45 ثم اضاف الإيفواري نيكولاس بيبي الهدف الثاني في الوقت الاضافي

وبهذه النتيجة حصد كل فريق نقطته الأولى في مشوار الدوري هذا الموسم