صديقة منة الله صلاح ضحية حادث أريبيان مول تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

كشفت صديقة منة الله صلاح، ضحية حادث أريبيان مول، تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة في حياة صديقتها، وما سبق وقوع الحادث الذي أودى بحياتها.

وقالت صديقة الضحية، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، إن منة الله كانت تعمل في محل «Best for You» داخل المول، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من ضغوط بسبب إهمال صاحب المحل، بحسب روايتها.

وأضافت أن صديقتها كانت ترغب في الذهاب إلى فرع التجمع، موضحة أن صاحب العمل كان يضغط عليها، كما أشارت إلى أن منة الله كانت تشتري بعض الأشياء من «العِتبة» وتبيعها، وكانت تؤكد أنها من أغلى الأماكن بالنسبة لها.

وتابعت صديقة الضحية حديثها، قائلة إن منة الله كانت ترغب في الحصول على حقها، متسائلة عن سبب سكوتها للحظة واحدة، في إشارة إلى ما وصفته بالضغوط التي كانت تمر بها قبل الواقعة.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لا تزال فيه واقعة أريبيان مول محل اهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تداول روايات وشهادات مختلفة حول ملابسات الحادث