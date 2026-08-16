نائب رئيس الطرق والكباري: اكتسبنا خبرات عالمية وننافس في مشروعات النقل إقليميًا

أكد المهندس محمد حواس، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الخبرات التي اكتسبتها الكوادر المصرية خلال تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع أسهمت في تعزيز قدراتها الفنية، وفتح المجال أمام الشركات والاستشاريين المصريين للمشاركة في مناقصات عالمية وإقليمية، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.

وقال حواس، خلال لقاء له لبرنامج “أحداث الساعة”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الاستشاريين المصريين اكتسبوا خبرات كبيرة من العمل في تنفيذ الخط الأول من القطار السريع، وهو ما يمكنهم من المشاركة في تنفيذ أعمال الخط الثاني بالاعتماد على الخبرات الوطنية، دون الحاجة إلى الاستعانة بخبراء أجانب.

وأشار نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، إلى أن المشروع تم تصميمه وتنفيذه وفق معايير تضمن عمرًا افتراضيًا يصل إلى 120 عامًا، مع الحرص على تحقيق أفضل مستويات التنفيذ للأعمال الصناعية، وبأقل تكلفة ممكنة، بما يضمن كفاءة واستدامة المشروع على المدى الطويل.

قدرات المهندسين والخبراء المصريين

وشدد على أن ما تحقق في مشروع القطار الكهربائي السريع يعكس تطور قدرات المهندسين والخبراء المصريين، وامتلاكهم الخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات النقل الكبرى وفق المعايير العالمية.