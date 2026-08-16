رئيس كولومبيا: طاقم الإنقاذ الإسرائيلي ترك الناجين عالقين تحت الأنقاض

قال جوستافو بيترو الرئيس الكولومبي السابق، إن طاقم إنقاذ إسرائيلي وصل إلى البلاد بعد 4 أيام من الزلزال الذي وقع في 10 أغسطس الجاري، لكنه لم يشارك في أعمال البحث تحت الأنقاض.

وانتقد بيترو، من خلال حسابه على منصة "إكس"، مساء السبت، أداء طاقم الإنقاذ الإسرائيلي في مدينة كالي، إحدى أكثر المدن تضررا من الزلزال.

وأضاف: "غادر الطاقم الإسرائيلي المنطقة دون أن ينتشل أحدا من تحت الأنقاض، وبما أن أصواتا كانت لا تزال تُسمع من تحت الأنقاض؛ طلبت السلطات من الفريق مواصلة البقاء في منطقة الكارثة".

وتابع: "وصل جنود إسرائيليون إلى مبنى فانيسا في كالي، حيث توجد زميلتنا كاتالينا أورتيز، لكنهم لم يحفروا حتى في الأنقاض".

وكان الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييّا، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشكره على إرسال فريق البحث والإنقاذ بعد 4 أيام من الزلزال.