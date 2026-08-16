نائب جمهوري: ترامب لم يهيئ الأمريكيين لمعركة طويلة مع إيران

قال النائب الجمهوري دون بيكون، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع خلال الأشهر الماضية توقعات خاطئة في الأيام الأولى بشأن مسار الحملة العسكرية ضد إيران، مؤكداً أن تصريحاته لم تهيئ الأمريكيين، ولا سيما القوات الأمريكية، لاحتمال خوض مواجهة طويلة الأمد.

وأشار بيكون، في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز"، إلى أن وعود ترامب المتكررة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران أسهمت في رسم صورة مغايرة لطبيعة الصراع، قائلاً إنه كان من المهم أن يكون الرئيس «صريحاً مع الشعب الأمريكي» بشأن الوضع.

وأضاف: "ستكون هذه معركة شرسة، ولا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب، الجمعة، بشأن أسعار الغاز في ظل الحرب مع إيران، قال بيكون إن الرئيس كان «صادقاً»، لكنه رأى أنه لا يوصل رسالته بشكل جيد فيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف ارتفاع الأسعار.

كما انتقد بيكون تقليل ترامب من أهمية طول فترة انتشار حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن»، مشيراً إلى أن طول مدة الانتشار أثار مخاوف لدى عائلات أفراد الطاقم بشأن تأثير ذلك على صحتهم النفسية.

وتأتي تصريحات بيكون في وقت تواجه فيه إدارة ترامب ضغوطاً متزايدة بشأن تداعيات المواجهة مع إيران، بما في ذلك مدة العمليات العسكرية وتأثيرها على القوات الأمريكية والأوضاع الاقتصادية داخل الولايات المتحدة.



